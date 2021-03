Amalfi, ultimata la posa dei pali di fondazione nel tratto franato lo scorso 2 febbraio

Amalfi. Non si fermano i lavori di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi nel tratto della Strada Statale 163 che lo scorso 2 febbraio fu interessato da un grave evento franoso. Il materiale staccatosi dal costone sovrastante la strada precipitò sulla carreggiata distruggendola in buona parte.

Dopo aver posto le reti di contenimento sul costone oggi è stata ultimata la posa dei pali di fondazione che costituiscono un passo importante verso la riapertura della strada.

Si dovrà poi passare alla ricostruzione della parte del ponte crollata sotto l’evento franoso e della stradina pedonale che è stata completamente distrutta e che ha costretto all’evacuazione degli edifici presenti in loco.