Amalfi: transenne al parco giochi del porto

Anche ad Amalfi si attuano restrizioni in vista delle festività Pasquali da trascorrere in zona rossa, seppur con il paradosso di poter far visita ad amici e parenti una sola volta nell’arco della giornata, entro gli orari del coprifuoco.

Gli agenti della Polizia Municipale si sono occupati di transennare alcune giostre del parco giochi al porto di Amalfi. Già diversi sindaci dei comuni costieri, nelle scorse settimane, hanno emesso ordinanze restrittive in merito, transennando panchine e luoghi pubblici di possibile contagio.