Amalfi, strada pedonale Annunziatella, affidati i lavori alla CON.AR.ED. di Tramonti.

Procede a pieno ritmo il lavoro dell’amministrazione Milano per ripristinare la viabilità dopo la frana che ha visto interrotta la S.S. 163 Amalfitana , dunque si mette mano alla stradina pedonale per Vagliendola , nel quartiere di San Biagio, distrutta dalla frana dello scorso 2 febbraio ad Amalfi. Quindi si è deciso di affidare, quindi, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b) dalla Legge 120/2020, n., alla ditta “CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili” P.IVA:03273320634, con sede in Napoli alla via Broggia, n. 18, l’esecuzione dei “Lavori urgenti per il risanamento del costone roccioso sovrastante la S.S.163Amalfitana e per il ripristino della strada pedonale via Annunziatella relativi al progetto esecutivodegli interventi immediatamente eseguibili sul Settore A2”, per l’importo offerto di €79.714,46 oltreoneri per la sicurezza pari ad €7.890,16 per un totale di €87.604,62 oltre IVA al 10% per complessivi €96.365,08; di dare atto che la Società Cooperativa “CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili” ha nominato quale ditta consorziata esecutrice dei lavori l’operatore economico “Tirrenia Costruzioni s.r.l.” P.IVA: 05697410651, con sede in Tramonti(SA), alla via Iasone, n.47.

Michele Brigante ha realizzato il rendering della piccola e caratteristica viuzza , docente di Scienze delle costruzioni all’Università “Federico II” di Napoli nonché presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, è il progettista incaricato dal Comune di Amalfi che, insieme a Leonardo Cascini che ha curato la relazione specialistica geotecnica, avrà il compito di ridare vita alla strada pedonale letteralmente inghiottita dall’evento franoso.

Sono rimaste impresse nella memoria di tutti i cittadini di Amalfi le immagini dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato attraverso una piccola finestrella alcuni abitanti del rione Vagliendola. Una famiglia intrappolata in casa che al di fuori dalla porta, dove fino a pochi minuti prima c’era la via pedonale Annunziatella, si sono ritrovati il vuoto. Un episodio terribile che solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia ma che ha segnato per sempre la vita dei residenti del rione Vagliendola. L’affascinante progetto dell’ingegner Brigante prevede una sorta di ponte sospeso su archi ancorati sulla roccia. Dal rendering si evidenzia che il ponte rispecchia le forme e le geometrie del luogo e ben si inserisce all’interno del contesto ambientale del costone roccioso sul quale verrà realizzato.

Gli interventi non riguarderanno solo la ricostruzione della stradina pedonale franata ma anche tutta la restante parte che ha resistito alla forza del crollo. Per quanto concerne la realizzazione dei caratteristici archi il programma prevede un intervento che parte dall’alto e quindi non ci sarà bisogno di attendere la conclusione dell’intervento di Anas per quanto concerne il ripristino della strada statale 163. Un progetto avveniristico ma che sarà funzionale e fondamentale per la ripresa della vita ad Amalfi.