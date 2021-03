Amalfi, spiaggia in relax e sicurezza in un anticipo di estate

Amalfi. Oggi la splendida giornata di sole e le temperature miti hanno invogliato alcuni cittadini a trascorrere qualche momento di relax in spiaggia per godersi lo spettacolo del mare in relax. E qualcuno ha anche osato un tuffo nelle acque gelide ma cristalline in un anticipo di estate. Il tutto ovviamente nel rispetto della sicurezza mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Ci auguriamo davvero che questo possa essere il preludio ad una stagione estiva in cui potersi godere il bellissimo mare della costiera amalfitana.