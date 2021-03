Amalfi, Sigismondo Nastri: “L’8 marzo non è una festa ma la giornata che ricorda le prime lotte delle donne”

Amalfi. Il giornalista Sigismondo Natri, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dedica una riflessione in relazione alla Giornata Internazionale della donna: «Il momento che attraversiamo – tornato drammatico, con la ripresa della pandemia, che sta colorando l’Italia di rosso – non è il più propizio per una celebrazione, pubblica, solenne, che pure sarebbe doverosa. Ma la data non può passare sotto silenzio. Sarebbe offensivo per le tante donne impegnate duramente in queste ore negli ospedali a combattere il demone, chiamato coronavirus, che rende inquieta, densa di paure, la nostra vita quotidiana.

Impropriamente diciamo “festa della donna”. No, non è una festa. L’8 marzo è la giornata che ricorda le prime lotte delle donne, agli albori del Novecento, per il riconoscimento del diritto di voto e per avere condizioni di lavoro più dignitose.

A oltre un secolo di distanza, purtroppo, le donne sono ancora vittime di discriminazione, subiscono offese in ambito lavorativo, professionale, peggio, in quello domestico. Il loro lavoro non è valutato, sotto l’aspetto economico e della carriera, come quello dell’uomo. L’accesso ai livelli apicali continua a incontrare difficoltà. In campo politico c’è voluta addirittura una legge per stabilire la parità di genere per l’accesso alle cariche elettive.

Il femminicidio occupa, con frequenza impressionante, le cronache giornalistiche. Eppure – afferma Lev Tolstoj in Anna Karanina – “le donne sono una vite su cui gira tutto”. “Se Dio non avesse fatto la donna – aggiunge Oscar Wilde – non avrebbe fatto il fiore”. Viva le donne! Tanti auguri!».