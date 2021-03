Amalfi, primo giorno di zona rossa: strade semi-deserte e negozi chiusi. E’ questa la situazione della cittadina costiera oggi lunedì 8 marzo, anche Festa della Donna 2021. Sul posto la nostra collaboratrice Valeria Civale che nel video ci fa il punto della situazione.

Da oggi – sia ad Amalfi che nel resto della Campania – chiudono anche i negozi, tranne quelli di generi alimentari, farmacie e tabaccai. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si può uscire di casa dalle 5 alle 22 solo per validi motivi di lavoro, salute e urgenza. E si possono superare i confini del proprio Comune esclusivamente per le stesse ragioni. È sempre vietato raggiungere la seconda casa fuori dal proprio Comune e non si possono ospitare parenti o amici nella propria abitazione.

Chiusi anche i parchi, l’attività sportiva o motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione. Torna l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti anche all’interno dello stesso comune. Puoi scaricare qui il modello di autodichiarazione. Osserviamo i vari punti nel dettaglio.