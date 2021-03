Amalfi e la sua costiera vogliono rialzarsi a tutti i costi da quella terribile frana che ha scosso la Divina circa un mese fa. I progetti sono chiari: ricostruire la statale e mettere in sicurezza il costone roccioso il prima possibile.

Si lavora senza sosta per la ricostruzione della strada: sono iniziate ieri le perforazioni per la posa di micropali e tiranti – ha scritto il sindaco di amalfi, Daniele Milano. Siamo al giro di boa e non c’è un minuto da perdere!

Amalfi tenta di salvare l’estate 2021 in tutta la costa, nella speranza che – con qualche restrizione in meno – la stagione turistica porti via con sé quello che era solo un brutto ricordo delle macerie.