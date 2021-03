Amalfi, nasce il progetto del “cantiere sospeso” per ricostruire Via Annunziatella. Ad Amalfi proseguono senza sosta i lavori per la ricostruzione della strada statale 163 distrutta a seguito della frana dello scorso 2 febbraio. I tecnici, però, non si limitano all’osservazione di questa zona.

Infatti, l’ingegnere Michele Brigante, ha reso note alcune immagini dell’intervento che riguarderà la stradina pedonale di Via Annunziatella, utilizzata fino a qualche settimana fa dai residente del piccolo quartiere per poter raggiungere il centro.

Per la realizzazione della nuova viuzza sarà utilizzato una sorta di cantiere “sospeso”, in modo tale da non sovrapporsi ai lavori che stanno già avendo luogo ad Amalfi. Inoltre, proprio grazie a questo progetto, non ci sarà bisogno di attendere la conclusione dell’intervento di Anas per quanto concerne il ripristino della strada statale 163.

Gli interventi non riguarderanno solo la ricostruzione della stradina pedonale franata ma anche tutta la restante parte che ha resistito alla forza del crollo.

Insomma, un progetto molto ambizioso che restituirebbe ad Amalfi un pezzo della sua storia e ai cittadini una strada di collegamento.