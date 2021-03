Amalfi, “Marini Gioia”: si può fare domanda per l’assegnazione di supporti didattici

Amalfi. L’Istituto Superiore Marini Gioia comunica che, a partire da oggi e fino alle ore 12.00 del 19 marzo 2021, è possibile presentare domanda per l’assegnazione di supporti didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale), da concedere in proprietà o in comodato d’uso, (devices “solo” in comodato d’uso) per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021.

Tale contributo rientra nel Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Il bando si rivolge essenzialmente agli studenti le cui famiglie, per l’anno scolastico 2020/2021, si trovino in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

La domanda di ammissione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata tramite invio mail all’indirizzo sais05600g@istruzione.it o a mano, presso la segreteria didattica. I criteri di ammissione terranno conto dell’ultimo ISEE presentato, dell’ISEE corrente, di eventuale perdita occupazionale, di appartenere a categorie destinatarie di ristori secondo ultimi DPCM, del numero di figli iscritti presso il nostro istituto, di eventuali disabilità.