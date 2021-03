Amalfi: l’Anas ha iniziato i lavori per la ricostruzione della SS 163. Come anticipato ieri da Positanonews, nella cittadina che poco tempo fa è stata colpita da una terribile frana sono finalmente terminati i lavori di messa in sicurezza del fronte di frana. Oggi gli operatori Anas hanno dato il via alle operazioni per la ricostruzione della strada statale 163.