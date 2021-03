Amalfi. La settimana dedicata alle donne del Collettivo la Fenice comincia con Sara Fiorillo.

Bellissime le iniziative del Collettivo, questa è l’ultima che parte con una persona speciale e molto amata e stimata che Positanonews vuole riprendere, complimenti!

Inizia, oggi, in vista dell’#8marzo, la settimana che il Collettivo ha deciso di dedicare alla #Donna!

Abbiamo deciso di farlo con Sara Fiorillo, #insegnante di italiano, storia e geografia presso l’Istituto “Fra Gerardo Sasso” di #Amalfi e #responsabile del settore #giovani parrocchiale di Azione Cattolica.

Apprezzata da tutti i “suoi #ragazzi” per la proverbiale cordialità e l’altissimo spessore #morale e #culturale che la contraddistinguono, in questo video traspare tutto l’amore che Sara sa donare quotidianamente a coloro che incontra sul suo cammino.

Grazie, Donna, che perpetui la #cultura!

