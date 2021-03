Costiera amalfitana. Ci segnalano questo fatto accaduto in mattinata ad Amalfi. Sembrerebbe che a causa del vento – non vogliamo in alcun modo affidare la responsabilità ai proprietari – sia caduta l’insegna del noto ristorante di pesce La Cantina del Nostromo (ex Zaccaria), nei pressi del Luna rossa. Una signora, che sfortunatamente si trovava a passare in quel momento, è stata colpita e si è ferita.