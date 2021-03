Amalfi, in diretta su Positanonews la gettata di calcestruzzo per la base della SS163 crollata. “Domani prima gettata di cemento per la S.S. 163”, aveva detto ieri il sindaco di Amalfi, Daniele Milano,nel corso di una diretta su Facebook per informare i cittadini direttamente sullo stato dell’arte per i disagi che si stanno vivendo a causa dell’interruzione della Strada Statale Amalfitana che ha diviso in due la Divina, da una parte il lato che va da Amalfi a Ravello , Minori e Maiori , dall’altra le frazioni di Amalfi , poi il collegamento con Agerola, Praiano, Positano verso Sorrento.

Il primo cittadino, che sta seguendo da vicino e con grande attenzione tutti gli aspetti della vicenda, aveva promesso: “Non perderemo un solo minuto”. Ed, in effetti, proseguono senza sosta i lavori nella zona della frana dello scorso 2 febbraio.