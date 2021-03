Amalfi . Il sindaco Daniele Milano “Domani prima gettata di cemento per la S.S. 163. Ripristinata ambulanza h24 a Conca”. Una diretta su Facebook per informare i cittadini direttamente sullo stato dell’arte per i disagi che si stanno vivendo a causa dell’interruzione della Strada Statale Amalfitana che ha diviso in due la Divina, da una parte il lato che va da Amalfi a Ravello , Minori e Maiori , dall’altra le frazioni di Amalfi , poi il collegamento con Agerola, Praiano, Positano verso Sorrento.

Da questa parte il sindaco ha informato che è stata ripristinata l’ambulanza h.24 a Conca dei Marini. La notizia più bella è la celerità dei lavori sulla S.S. 163 da parte dell’ANAS, grazie ai fondi della Regione Campania, fatti stanziare da De Luca.

Dopo la demolizione della vecchia arcata, sono stati messi i pali di fondazione e realizzata l’armatura in ferro per la prima gettata di calcestruzzo, una svolta nei lavori necessari dopo la frana del 2 febbraio 2021.

“Domani ci sarà il primo getto di calcestruzzo”, ha detto con soddisfazione il sindaco Daniele Milano. Ed è infatti un momento importanto, premessa per la soletta per la strada con il successivo asfalto.

Inoltre Daniele Milano ha parlato degli altri lavori , del ripristino della Annunziatella, e di altri interventi, anticipati e dettagliati da Positanonews, oltre al discorso pandemia Covid, ma sopratutto agli aiuti.

clicca qui o sulla parola diretta sopra per sentire dal vivo il primo cittadino.