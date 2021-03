Amalfi, gli operai al lavoro per fissare le reti di sicurezza. Continuano senza sosta le fondamentali operazioni di messa in sicurezza nella zona della frana. Complici anche le favorevoli condizioni meteo, nella zona di Vagliendola ad Amalfi, dalla quale lo scorso 2 febbraio si è staccata la frana che ha distrutto parte della strada statale 163, gli operai della S.A.CO.S.E.M. di Pozzuoli stanno oggi fissando le reti di sicurezza.

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che sta seguendo da vicino e con grande attenzione tutti gli aspetti della vicenda, in effetti, l’aveva detto: “Non perderemo un solo minuto”.

Intanto, già da questo pomeriggio al via anche il terzo fronte della cantierizzazione relativa al ripristino del corpo stradale in corrispondenza della tratta di SS163 “Amalfitana” al km 29,750, distrutto dall’evento franoso occorso nel febbraio scorso dal sovrastante versante.

Il cantiere dell’Anas sarà attivato in un’area che non interferisce con la zona attualmente interessata dal completamento dell’intervento, da parte del Comune di Amalfi, per la messa in sicurezza del versante franato; a seguito della ultimazione di tali lavori, prevista per la prossima settimana, anche questa terza cantierizzazione sarà completamente operativa.