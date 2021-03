Amalfi, Gioacchino Esposito e suo figlio Vittorio uniti dall’amore per il mare

Amalfi. Gioacchino Esposito e suo figlio Vittorio sono uniti da una grande passione in comune: il mare della loro terra. Ed insieme mettono a disposizione dei loro clienti non solo le barche dalle quali godere dal mare la bellezza della Costa ma anche la loro gentilezza, simpatia e l’amore indiscusso per il territorio rendendo semplicemente uniche le escursioni di chi decide di affidarsi a loro.

Ringraziamo i giovani di Amalfi che continuano a farci conoscere le storie di padri e figli attraverso la pagina Facebook “Casa Amalfi”.

(foto di Casa Amalfi)