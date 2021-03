Amalfi, emergenza frane, partita la progettazione per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi

Amalfi, emergenza frane, partita la progettazione per la messa in sicurezza dei sei costoni rocciosi. Tutti i dettagli sono forniti dall’articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Amalfi è a lavoro affinché si possano evitare che in futuro episodi tragici come la frana dello scorso 2 febbraio. A tal proposito è partita la progettazione per la messa in sicurezza di sei costoni rocciosi sul territorio del paese capofila della Divina. Nello specifico si tratta delle pareti rocciose incombenti sulle spiagge di Santa Croce, Marina della Vite e Duoglio, nelle frazioni di Vettica e Lone, quelle in località Acquarola e San Marciano, nella frazione di Tovere, e sull’ex mattatoio comunale a Valle dei Mulini.

L’evento franoso che si è verificato nei primi giorni del mese scorso ed ha acceso i riflettori su un problema del dissesto idrogeologico. Proprio per far fronte a questa esigenza e dare maggiore sicurezza ai suoi cittadini, il sindaco Daniele Milano ha lavorato per ottenere i 593mila euro, stanziati dal Fondo di progettazione per il dissesto idrogeologico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare, dando il via alla progettazione degli interventi.

Il primo cittadino Daniele Milano sottolinea:

Il possesso di progetti esecutivi è un requisito necessario per essere in prima fila ad ottenere i finanziamenti necessari ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza sul territorio Tuttavia, come ho già avuto modo di ribadire nel corso delle ultime settimane, a seguito dello spaventoso crollo che ha segnato Amalfi lo scorso 2 febbraio, è fondamentale sburocratizzare gli iter relativi all’approvazione di questi progetti, diversamente ogni iniziativa intrapresa rischia di risultare tardiva.

La lotta al dissesto idrogeologico è un tema centrale che deve coinvolgere tutti i rappresentanti istituzionali del territorio. In tal senso il comune di Amalfi ha ottenuto anche un finanziamento da 428 mila euro, a valere sul fondo di rotazione regionale della Campania, per la progettazione della messa in sicurezza di altri tre costoni rocciosi: Gaudio, Cimitero di Pogerola e Canale Pendolo.