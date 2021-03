Amalfi. Dramma per Salvatore Torre, malore fatale in auto . Una notizia triste per la Costiera amalfitana, per un onesto lavoratore che ci lascia. Torre operatore di Amalfi Mobilità, uomo amato e stimato da tutti , sui 57 anni, mentre era di ritorno da lavoro, nei pressi del cimitero di Vettica sulla strada per Agerola, ha avuto un malore nella sua Fiat Panda . A soccorrerlo un dipendente comunale , ma non c’è stato nulla da fare per l’ambulanza del 118 da Castiglione di Ravello. Il magistrato di turno da Salerno ha richiesto il referto medico. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Positanonews