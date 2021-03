Amalfi. Domani finiscono i conteggi delle schede in Tribunale, Milano sarà confermato sindaco? Domani venerdì 26 marzo probabilmente il giorno nel quale si concluderanno le operazioni di riconteggio delle schede relative alle ultime elezioni amministrative del comune di Amalfi. Nella giornata di venerdì scorso il viceprefetto aggiunto Antonella Giugliano, verificatore nominato dalla Prefettura, ha proceduto a verificare la correttezza dei dati relativi alla sezione 1. Non solo con l’analisi delle schede contestate ma anche dei registri relativi alla presenza dei votanti al seggio in questione.

Ricordiamo che al termine dello scrutinio il risultato è stato di 1708 a 1706 in favore del sindaco Daniele Milano. Il capolista di “Amalfi Rinasce” Alfonso Del Pizzo ha presentato il ricorso al TAR per la presunta irregolarità nell’assegnazione dei voti relativamente alle sezioni 1, 5 e 6.

I ricorrenti hanno posto l’attenzione anche sulle 51 schede dichiarate nulle e 40 risultate bianche. Il Tribunale Amministrativo Regionale nello scorso mese di febbraio ha accolto la richiesta di Del Pizzo e quindi ha ordinato il riconteggio delle schede fissando l’udienza per il prossimo 5 maggio. L’operazione svoltasi l’altro ieri è servita per fare un primo quadro della situazione. In considerazione dello scarto minimo tra le due compagini sarà necessario attendere la fine di questa ulteriore analisi per capire quale sarà l’esito finale.