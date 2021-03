Amalfi: convocato il Consiglio comunale per il 18 marzo 2021

Amalfi. E’ convocato il Consiglio comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 18/03/2021, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 19/03/2021 ore 16:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazioni verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Regolamento per la protezione dei dati personali;

4. Regolamento per la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale;

5. Modifiche allo Statuto comunale del Forum dei Giovani;

6. Modifica art. 16 “Accensione di fuochi nei fondi” Regolamento di Polizia Rurale.