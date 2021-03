Amalfi, continuano i lavori nella zona della frana -Video

Amalfi, continuano i lavori nella zona della frana. Continuano anche oggi, martedì santo 30 marzo 2021, i lavori nella zona della frana che ha colpito Amalfi lo scorso 2 febbraio. Un po’ complicata, dunque, la situazione per il paese capofila della Costiera Amalfitana, che si ritrova ad essere spaccata in due: da una parte il lato che va da Amalfi a Ravello, Minori e Maiori, dall’altra le frazioni di Amalfi.

Il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, sta seguendo da vicino e con grande attenzione tutti gli aspetti della vicenda e, come aveva promesso, non stanno perdendo un solo minuto per ripristinare la zona.

Ringraziamo Angela Mammato per il video in esclusiva.