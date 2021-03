Amalfi, concluso il riconteggio delle schede: Milano riconfermato sindaco

Amalfi, il riconteggio schede. Le elezioni comunali di settembre 2020 avevano registrato un clamoroso foto finish, con la vittoria dell’attuale sindaco di Amalfi Daniele Milano – alla guida della lista “Liberi” – su Alfonso Del Pizzo con “Amalfi rinasce” per soli due voti.

Riportiamo in anteprima la notizia di oggi, venerdì 26 maggio 2021, che risale a pochi minuti fa. Dal riconteggio delle schede elettorali – che si protraeva da 5 interminabili giorni – non è emersa alcuna anomalia in merito ai punteggi di Milano e Del Pizzo, rispettivamente con 1708 e 1706 voti.

Daniele Milano, dunque, prosegue il suo lavoro da primo cittadino di Amalfi. Il ricorso al Tar presentato da Del Pizzo era stato accolto il mese scorso, fissando l’udienza per il 5 maggio 2021.

Salvo sorprese o altre irregolarità accertate, fra queste si contestavano le possibili false residenze, Daniele Milano dovrebbe essere confermato come sindaco o più esattamente il ricorso dovrebbe essere rigettato.