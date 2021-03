Amalfi, completata la gettata di calcestruzzo. Il sindaco Milano: "Ottima notizia per tutta la Costiera"

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano commenta i lavori che stanno interessando il tratto stradale della S.S. 163 parzialmente distrutto in seguito all’evento franoso verificatosi lo scorso 2 febbraio e che divise la costiera in due. Oggi è stato fatto un altro importante passo in avanti verso il ripristino dello stato dei luoghi grazie al getto di calcestruzzo. Ecco il post – corredato da video – pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook: “Con il primo getto di calcestruzzo è iniziata la ricostruzione fisica della SS163 nel tratto crollato. I lavori procedono spediti ed è un’ottima notizia per Amalfi e tutta la Costiera!”.