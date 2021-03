Amalfi . Cominciano le vaccinazioni domiciliari , partono anche gli over 70. COME PRENOTARSI

Amalfi . Cominciano le vaccinazioni domiciliari. Un gran lavoro da parte anche dei volontari in Costiera amalfitana. Intanto ricordiamo che sono partite le vaccinazioni over 70 sempre all’Ospedale di Castiglione di Ravello da una parte, mentre dall’altra parte per le frazioni di Amalfi , Conca dei Marini, Furore e Praiano al poliambulatorio di Positano. Per Minori e Maiori a Maiori, Cetara e Vietri sul mare a Salerno.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai cittadini campani con oltre 70 anni di età.

Il link è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

E’ possibile anche visionare e stampare l’attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino