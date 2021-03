Amalfi . Antonio Vuolo ricorda Salvatore Torre “Sei stato il fratello maggiore”

Leggi anche Amalfi. Dramma per Salvatore Torre, malore fatale in auto Amalfi . Antonio Vuolo ricorda Salvatore Torre

Oggi è venuta meno la vera colonna portante dell’Amalfi Mobilità. Una notizia che non avrei mai voluto ricevere e un vuoto che da subito ha colpito dal più anziano al più giovane del gruppo. Eri il punto di riferimento di tutti, me compreso!

Non sei stato solo un dipendente modello ma sei stato l’amico, il confidente, il fratello maggiore, il braccio destro che ogni dirigente vorrebbe avere!

Caro Salvatore, per tutto quello che eri, per tutto quello che hai dato, per tutto l’affetto che hai dimostrato, per tutto l’impegno che hai sempre e incondizionatamente profuso…semplicemente GRAZIE