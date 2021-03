Amadeus annuncia che non condurrà un terzo Festival di Sanremo: “Non ci sarà l’Ama-ter”

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa ha dichiarato che non condurrà una terza edizione della kermesse canora: “Non ci sarà l’Ama-ter: l’avevamo già deciso con Fiorello. Due eventi storici possono bastare. Per me Sanremo è un evento, un progetto, non un programma televisivo. Se la Rai prossimamente vorrà richiamarci, valuteremo. Ma il prossimo anno, io e Fiorello non ci saremo”.

Amadeus si dichiara poi soddisfatto degli ascolti delle serate sanremesi: “Siamo orgogliosi di questo festival, di come è andato: dagli ascolti alla musica, a quello che era il desiderio alla vigilia. Insieme a Fiorello era quello che desideravamo fare, ma non speravamo in questi risultati: né di ascolti, né di fruizione. Li sognavamo, perché eravamo consapevoli di quello che andavamo a fare”.