Alternanza scuola-lavoro: il ringraziamento a Positanonews dai ragazzi del Liceo Marone

Meta (Napoli). Pubblichiamo l’articolo di alcuni ragazzi del Liceo Publio Virgilio Marone di Meta che hanno partecipato al Progetto Alternanza Scuola-Lavoro Positanonews e si reputano molto soddisfatti del risultato. Per noi è un grande orgoglio e condividiamo le loro parole.

In quest’anno scolastico il liceo Publio Virgilio Marone ha disposto ai ragazzi vari corsi per poter conseguire le attività dell’alternanza scuola-lavoro, nonostante il difficile periodo che ci troviamo a vivere. Uno di questi corsi è quello gestito dalla redazione di Positanonews. Un corso quindi relativo al giornalismo. Sin dalle prime lezione sono stati forniti i requisiti atti alla scrittura di un articolo giornalistico e le conoscenze basilari che un ideale giornalista deve possedere. I vari ragazzi iscritti al corso hanno lavorato sin da subito alla scrittura di articoli,i quali vedono un vasto orizzonte di temi ,dalla gastronomia al gossip . Per quanto possa essere stato difficile e poco empatico comunicare tramite uno schermo è stata un’alternanza produttiva, la quale seppure non direttamente in contatto con i nostri indirizzi di studi, ha comunque fornito informazioni e interesse in relazione al giornalismo. Abbiamo inoltre avuto l’opportunità di poter incontrare, seppur virtualmente, persone di ispirazione che ci hanno illuminato con le loro conoscenze. Si ringrazia ovviamente la professoressa occupata nella gestione di tale corso, e il direttore del giornale Positanonews. Da parte dei ragazzi del Publio Virgilio Marone.