Allo Stadio Italia di Sorrento, i rossoneri battono il Gravina per 1-0! I costieri partono subito in attacco con la sponta di Liccardi per la conclusione di Procida, ma il destro è troppo lento e viene bloccato facilmente. Al 15′ occasione per gli ospiti: Chiaradia vince un contrasto con Basile sulla trequarti e libera il sinistro, Scarano si distende e devia in angolo; il Sorrento non ci sta e attacca disperatamente alla ricerca del vantaggio ma spreca un’altra opportunità con Mancino che spara a lato da posizione favorevolissima, tutto solo, al centro dell’area. Al 35′ l’arbitro Balducci di Empoli entra in confusione: prima ammonisce per fallo di reazione poi non sanziona una entrata killer in area ai danni Procida, lanciato a rete. Il secondo tempo è tutto rossonero prima con Mezavilla che ruba palla a centrocampo, serve Mancino che calcia di destro dai 25 metri, ma il portiere blocca la palla in due tempi. Poi al 59′ l’arbitro annulla un gol prima a Liccardi per fuorigioco sul passaggio di Mancino e poi a Masullo che, in area, stacca di testa e insacca nella porta ma per l’arbitro è di nuovo fuorigioco. Al 76′ finalmente ci pensa Mezavilla! Il brasiliano svetta di testa al centro dell’area, su corner dalla destra, e porta in vantaggio i rossoneri. In precedenza Cassata chiama agli straordinari il portiere ospite che si rifugia in angolo. All’84’ Cacace ha l’occasione di chiudere il match sul 2-0 ma fallisce il rigore! La vittoria dunque porta la firma di Mezavilla che decreta il secondo successo casalingo consecutivo della squadra di mister La Scala.