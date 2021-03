Alla vigilia del derby Juve Stabia-Turris, ecco le parole del mister corallino Caneo: “Chiaro che queste sfide siano molto sentite e, come dico sempre, i derby non si giocano, si vincono. Mi aspetto tanto carattere, concentrazione e motivazioni altissime per dare una soddisfazione alla piazza. Dal punto di vista delle prestazioni stiamo crescendo e in settimana ho apprezzato il duro lavoro del gruppo, anche con carichi molto pesanti. La Juve Stabia sicuramente giocherà per vincere per dare seguito alla vittoria di Palermo. Noi dobbiamo continuare con le nostre metodologie e sul proporre calcio per cercare un risultato positivo, quindi mi aspetto una partita avvincente. C’è qualche assenza dunque sarà inevitabile un po’ di rotazione, ma saremo pressoché gli stessi dell’ultimo match. Portieri? C’è un ballottaggio perché ho voluto testare anche il nostro secondo portiere e ha dato buone risposte Alma? Ha grandi motivazioni e potrà darci sicuramente una mano a gara in corso”.