Alessandro Aresu da Piazza Tasso a Palazzo Chigi chiamato da Draghi

Alessandro Aresu, Simona Genovese, Serena Sileoni affiancheranno il premier e la sua squadra nella gestione dei dossier più caldi, dai fondi europei alla protezione degli asset economici fino ai rapporti con i media. Una conferma della linea Draghi, che finora ha scelto di circondarsi di personalità di grande esperienza, ma con trascorsi molto diversi, a dispetto del cliché di un governo in mano ai “tecnici” vecchio stampo. Alessandro Aresu ha un cv tutt’altro che ordinario. Non è la sua prima esperienza da “tecnico” del palazzo. Già capo della Segreteria tecnica del ministro del Sud Peppe Provenzano durante il Conte-bis, è stato consulente a Palazzo Chigi nel 2013 con Enrico Letta, con cui lavora da anni come direttore scientifico della sua “Scuola di Politiche”.

Alessandro Aresu abbiamo avuto il piacere di ospitarlo a Sorrento nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate dall’Istituto di Cultura Tasso , presieduto da Luciano Russo, in un incontro del 25 settembre 2020. L’evento ci inorgoglisce e soprattutto sottolinea la qualità dei conferenzieri proposta e selezionata dal comitato dell’Istituto Cultura Tasso. Alessandro Aresu è consigliere scientifico della rivista Limes e direttore scientifico della Scuola di Politiche. Si è laureato in filosofia del diritto con Guido Rossi all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, dove è stato anche allievo di Enzo Bianchi e Massimo Cacciari. È stato consulente e consigliere di diverse Istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana. Tra le sue ultime pubblicazioni, L’interesse nazionale. La bussola dell’Italia (con Luca Gori, 2018).

Curriculum vitae ALESSANDRO ARESU

Informazioni personali Nome ALESSANDRO ARESU Anno di nascita 1983 Amministrazione ESTRANEO P. A. Incarico attuale CAPO SEGRETERIA TECNICA (diretta collaborazione) Dipartimento MINISTRO SUD E COESIONE TERRITORIALE