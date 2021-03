Alessandra Aiello: da Vico Equense agli Stati Uniti d’America e la sua passione per la cucina italiana

Complimenti ad Alessandra Aiello, originaria di Vico Equense ma da anni a New Jersey, negli Stati Uniti d’America. È stata scelta come relatrice ospite all’Italian American Heritage Club di Hunterdon.

Alessandra Aiello è nata a Vico Equense. Vive nel New Jersey da 45 anni e si sente fortunata di poter ritornare in Italia quando può. L’interesse culinario di Alessandra è iniziato in tenera età guardando sua nonna e sua madre preparare i pasti ogni giorno per una famiglia di 12 persone, il che è davvero una vera sfida. Una volta stabilita la sua famiglia negli Stati Uniti, la passione culinaria di Alessandra ha continuato a crescere con cibi di diverse regioni italiane. Sua madre e suo fratello avevano una gastronomia dove ha lavorato per molti anni. La gioia dei clienti felici è ancora impressa nella sua mente gratificando la sua vita.

Durante la quarantena, Alessandra ha finalmente avuto il tempo di iniziare a registrare le sue ricette in modo da poterle trasmettere alle sue figlie. Lei spera che un giorno porteranno avanti le loro tradizioni con cibo autentico. I video di famiglia si sono trasformati in un canale YouTube. Il canale ora raggiunge persone di tutto il mondo e Alessandra è davvero entusiasta dalla risposta dei suoi spettatori. Il suo più grande fan è suo marito che si occupa di registrare e modificare i video. Il cibo è amore e condividerlo con la famiglia e gli amici è il regalo più grande della vita.

È un piacere di Alessandra condividere il suo amore per la cucina con tutti e con chiunque sia interessato. Se vuoi vedere i suoi video, puoi andare su YouTube e cercare “Alessandra’s Food is Love”.

Ringraziamo Enrico Di Palma per la bellissima notizia