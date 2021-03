Aldo Marino: “Il girone del Sorrento è uno dei più difficili di tutta l’Italia”

È l’ultimo arrivato in casa Sorrento l’attaccante, classe 1987, Aldo Marino che vanta tanta esperienza nelle categorie regionali ed ora ha l’occasione di esordire in serie D. Queste le sue prime parole da rossonero: “Sono molto contento di essere qui. In rossonero ho fatto il settore giovanile e ho sempre sognato di poter ritornare un giorno. Sono di Praiano, cittadina della Costiera Amalfitana, ho giocato in altre squadre della zona, conoscevo l’ambiente ed alcuni dei miei nuovi compagni. Mi hanno fatto inserire subito al meglio, un bel gruppo e molto valido, anche i più giovani”.

LA TRATTATIVA: “Considerato lo stop dei campionati regionali, ho iniziato ad allenarmi qui e ringrazio il ds Amodio che mi ha dato la possibilità di restare. Sono contento e sto dando tutto per recuperare la forma fisica per poter dare il mio contributo, all’occorrenza”.

MARINO: “Sono un attaccante che ama lottare e attaccare la profondità. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e confrontarmi in questa categoria”.

IL CAMPIONATO: “Posso dare un giudizio per quanto visto finora dall’esterno. Sicuramente uno dei gironi più difficili di tutta Italia, con la presenza di piazze storiche che lo rendono ancora più affascinante.

DI ALESSIO PETRALLA