Agostino Ingenito dell’Abbac Campania: “Navi hotel covid free per rassicurare i turisti”

Agostino Ingenito, presidente Abbac Campania e coordinatore della filiera turistica, con un post sulla sua pagina Facebook afferma: «Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana e isole del Golfo covid free? Panzane se non saremo in grado di dimostrare ai nostri ospiti di garantire veri servizi anticontagio e diffusa vaccinazione di operatori dell’accoglienza e della filiera. Piuttosto che mere chiacchiere al vento, con blande proposte di automediche e presunte organizzazioni ambulatoriali e ospedaliere che non abbiamo, si chieda al noto armatore o alla Tirrenia di tenere in rada navi covid hotel, con servizi ed assistenza sanitaria, quelle sì capaci di garantire un impatto positivo verso i tanti stranieri come gli inglesi che in queste ore stanno scegliendo altre mete internazionali, snobbando i nostri territori in piena pandemia. In attesa di un piano strategico che al momento non si vede, senza alcuna promozione e azioni concrete verso i Paesi già vaccinati e flussi possibili sarebbe un ottimo strumento di rassicurazione anche per il turismo di prossimità e paleserebbe volontà organizzative».