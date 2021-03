Agerola verso le elezioni: interviene Silvio Imperati

Agerola verso le elezioni. Ecco l’intervento Silvio Imperati, personaggio molto noto che in tanti vorrebbero come primo cittadino.

Cari amici, è da un pò di tempo che non pubblico idee, ma credo che ora sia giunto il momento. Sicuramente in tanti penseranno che voglia espormi perché fra pochi mesi c’è il rinnovo del consiglio comunale, in realta, personalmente, ho sempre manifestato pubblicamente le mie perplessità e le mie convinzioni su alcune circostanze del nostro territorio. Oggi vorrei essere critico su tutto quello che stiamo vivendo negli ultimi tempi e ritengo che l’omertà su tutto non serva a nulla perché ne va della salute e della vita dei nostri cari e dei nostri figli. In poche parole voglio muovere una critica a chi di dovere, a chi dovrebbe ma si è visto, da diversi anni, che non sono stati in grado di svolgere tale ruolo e di sorvegliare l’andamento della vita amministrativa. Cari amici le regole che vengono indicate devono essere messe in pratica senza se e senza, ma in queste ore il mormorio è alto e sicuramente ognuno ha le proprie ragioni e si preoccupa. Per tale motivo si pretende che qualcosa venga fatto al più presto, il nemico è invisibile ma sicuramente, se ognuno di noi fa la sua parte anche adottando misure drastiche il danno sarà minore. Adottare misure drastiche non significa scavalcare chi oggi è più in alto ma significa solo fare il proprio dovere per le indicazioni già in vigore. Con la speranza che il mio pensiero non venga colto come una critica contro qualcuno ma sia solo un input per cercare di rimediare danni irreparabili.