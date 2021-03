Agerola. Varie auto denunce da Covid, ma quanti casi sono? Ad Agerola la situazione Covid comincia a preoccupare, ma invitiamo tutti a non cadere nel panico, in quanto siamo sicuri che l’Asl stia gestendo la cosa nel migliore dei modi. Ci sono varie autodenunce, anche sui gruppi Facebook della cittadina della Campania che si affaccia sulla Costiera Amalfitana. Ad alcuni di questi noi di Positanonews abbiamo anche telefonato, per avere una conferma personale dell’esistenza effettiva di questi casi.

Insomma, questi positivi ci sono, ma ancora non ci sarebbe una comunicazione ufficiale da parte del Comune. Questo non significa che il Comune non stia facendo il suo lavoro, è probabile che il problema scaturisca anche dal momento in cui alcuni cittadini avranno fatto i tamponi presso i privati, quindi non ci avventuriamo in dati onde non andare incontro ad errori, ma diverse persone ci stanno comunicando la loro positività.

Sicuramente questa comunicazione deve passare tramite l’Asl di Napoli, per cui probabilmente il Comune di Agerola sta aspettando i dati ufficiali per comunicarli tramite i suoi canali istituzionali.

Dunque, a chi chiede quanti siano i contagi dobbiamo rispondere dicendo che non siamo in grado di dare una risposta certa, ma possiamo dire che sono diversi. Da ciò è nato anche l’equivoco dei due cittadini di Agerola domiciliati a Furore. Probabilmente ci saranno due cittadini contagiati a contatto con Furore, piccolissimo Comune della Costiera Amalfitana che registra un solo contagiato, come ci ha chiarito il sindaco Milo.

A noi interessa porre l’attenzione su dati che possono indurre la popolazione ad essere maggiormente sicura e consapevole.