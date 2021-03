Agerola. Stretta a Chiese, cimiteri e negozi aperti fino alle 14. Pasqua e Pasquetta lockdown totale . Il sindaco di Agerola Luca Mascolo impone misure rigide dopo la recrudescenza dei contagi per il Coronavirus Covid – 19 . Il Cimitero comunale resterà chiuso in orario pomeridiano, salvo funzioni esequiali.

Sospese tutte le funzioni religiose dalle 14.00, salvo nelle giornate di giovedì 1°, venerdì 2 e sabato 3 aprile.

Sabato 27 marzo, venerdì 2 aprile e sabato 3 aprile, chiusura delle attività commerciali al dettaglio alle ore 19.00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

Dalle ore 19.00 e fino alle ore 22.00 vendita con consegna a domicilio, solo per gli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.

Da lunedì 29 marzo a giovedì 1° aprile e da martedì 6 aprile a venerdì 9 aprile, chiusura alle ore 14.00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 vendita con consegna a domicilio, solo per gli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.

Da sabato 27 marzo a sabato 3 aprile e da martedì 6 aprile a venerdì 9 aprile, sospensione alle ore 14.00 del commercio al dettaglio ambulante autorizzato ai sensi del DPCM del 2.3.2021.

Chiusura totale domenica 28 marzo e nei giorni di Pasqua e Pasquetta per tutto il commercio al dettaglio e al dettaglio ambulante, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

Alle attività di servizi di ristorazione (pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) l’asporto è consentito tutti i giorni, fino alle 14.00. La consegna a domicilio, tutti i giorni, fino alle 22.00.

Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, solo asporto fino alle ore 14.00 e chiusura totale domenica 28 marzo e nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Per i servizi assicurativi, fiscali e simili, studi di commercialisti e consulenti del lavoro, studi legali e tecnici, assistenza sindacale e caf ordinata la chiusura alle ore 19.00. Tale limitazione di orario non vige per studi notarili, studi medici, dentistici ed odontoiatrici, ambulatori veterinari.