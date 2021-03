Agerola registra 3 nuovi casi di positività al Covid-19 ed una guarigione

Agerola. Il Comune, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registrano 1 concittadino guarito e 3 nuovi casi positivi, di cui 2 appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e 1 riconducibile ad un nucleo familiare ove era già presente un caso positivo accertato nei giorni scorsi. Tutti si trovano in isolamento domiciliare. A loro auguriamo pronta guarigione.

E’ evidente che la situazione epidemiologica, come nell’intera Regione Campania, anche nel nostro Comune stia registrando un incremento di contagio, generando un livello di alert preoccupante. Stiamo attentamente monitorando ogni singolo caso, ricostruendo la rete dei contatti, profondendo tutti gli sforzi per spezzare le catene di contagio.

Nel frattempo, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale n. 7/21, con la quale si dispone tra le altre cose la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici a partire da oggi e fino al 21 marzo, il Parco della Colonia Montana resterà chiuso al pubblico per il periodo di riferimento.

Siamo in una fase delicata, che rischia di riportarci ai livelli dei mesi scorsi, con l’aggravante della variante inglese che, se non affrontata con senso di responsabilità collettiva, rischia di travolgerci a causa del suo elevatissimo indice di contagiosità. Le misure di precauzione e uscire solo se strettamente necessario risultano indispensabili per la tutela della salute nostra e dei nostri cari. Prestare massima attenzione nei contatti familiari è la misura più importante di contrasto alla nascita di focolai. Mettersi immediatamente in quarantena e isolarsi dal resto dei conviventi familiari, quando si entra in contatto con un caso positivo, diventa davvero la misura di prevenzione più efficace».

Sale, quindi, a 40 il totale dei cittadini attualmente positivi sull’intero territorio comunale.