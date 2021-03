Agerola, lettera aperta a medici, infermieri e personale sanitario.

L’emergenza sanitaria in atto ha sconvolto le nostre vite ed ha cambiato inevitabilmente le nostre abitudini, ma, nel contempo, ci ha dato la consapevolezza che soltanto con l’impegno, il sacrificio e la responsabilità congiunta delle istituzioni, delle associazioni impegnate sui territori, delle categorie professionali e dei cittadini è possibile fronteggiare adeguatamente la situazione attuale e finalmente uscire da questo incubo chiamato Covid-19.

Per questa ragione, pur consapevoli dei rischi e della pericolosità del “mostro cattivo “, i volontari della Confraternita di Misericordia di Agerola, anche nei momenti più difficili, sono stati sempre in prima linea e continueranno ad essere accanto ai cittadini, pronti a sacrificarsi quotidianamente per assicurare assistenza e sostegno ai tanti che soffrono e che hanno bisogno di aiuto.

Ecco perché la Confraternita di Misericordia ha voluto tenere fede alla propria missione anche in questa occasione, proponendo ai vertici dell’Asl Napoli 3 Sud e al Comune di Agerola, i quali hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, la possibilità di allestire ed organizzare con i propri volontari, in sinergia con le suddette istituzioni, un punto vaccinale a disposizione dell’intera comunità.