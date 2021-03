Agerola in lutto: la frazione di Bomerano perde don Franco Sparano. Triste risveglio quello di questa mattina per l’intera Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. La parrocchia di San Matteo della frazione di Bomerano, ad Agerola, ha appreso la tragica notizia della nascita al cielo dell’emerito don Franco Sparano. L’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli e il Presbiterio diocesano annunciano la dipartita del coparroco della Parrocchia di San Matteo Ap. in Agerola e già Vicario foraneo. “Uomo di fede, Sacerdote zelante, Guida saggia e sicura della comunità agerolese. Preghiamo per la sua anima affidandola tra le braccia misericordiose del Padre”, dicono.

È una triste notizia per i cittadini di Agerola e non solo. Anche noi della redazione di Positanonews ci uniamo alla tristezza del momento e porgiamo le nostre condoglianze a tutti coloro che lo amavano.