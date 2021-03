In serata ho ricevuto il referto del mio tampone molecolare che evidenzia la presenza del Covid 19.

Ho già iniziato la terapia e tranne qualche acciacco sto bene.

Fortunatamente sono in isolamento da venerdì sera,non appena ho saputo del possibile rischio,i miei cari sono negativi e si stanno occupando di me con le dovute premure.

Stiamo combattendo contro questo maledetto virus da un anno e anche se ci sembra una guerra infinita,dobbiamo resistere e soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia!

Le misure di precauzione vanno rispettate sempre!

Le regole, anche quando non ne capiamo o condividiamo la ratio, vanno applicate e rispettate!

Ora so quanto è importante l’aria che abbiamo in gola ed è talmente preziosa che non dobbiamo più sprecarla per commenti superflui, inutili o cattivi!

È una guerra che si può vincere, si deve vincere e la vincerò anche io!

Certo per gli operatori sanitari, gli scienziati, i governanti saggi, le imprese a rischio..

Ma soprattutto per gli ultimi, per gli ammalati, per le persone sole, per quelle in difficoltà, per i volontari, per gli angeli delle ambulanze, per le persone speciali, per i deboli e per i bambini!