Agerola e Pimonte 50 e 70 contagiati, galeotte le feste per i 18 anni. Anche a Vico

Agerola e Pimonte 50 e 70 contagiati, galeotte le feste per i 18 anni. Le feste di compleanno, comunioni, battesimi, eventi fatti al chiuso, si confermano fra quelli che scatenano il coronavirus Covid-19, ma questo perché si fanno pochi tamponi e non si individuano i contagiati. La metà dei contagi per il virus ad Agerola Svizzera della Campania vengono da una festa di compleanno in una struttura, dove avrebbe partecipato anche un consigliere comunale, ma anche a Pimonte lo stesso e a Vico equense la Pandemia ha toccato di nuovo la città che si affaccia sul golfo di Napoli per un compleanno a Ticciano, altri casi in specie nei Monti Lattari, se si va nel versante di Salerno della Costiera amalfitana ad Amalfi e Maiori sono stati segnalati dei compleanni, ma non sono i compleanni o le festeggiate a dover essere criminalizzati, bensì la mancanza di tamponi e screening come una Corea per esempio ed ora anche di vaccini, ma anche il rispetto delle regole, visto che a Castellammare di Stabia i positivi girano e lavorano anche a contatto con il pubblico come ha detto lo stesso Cimmino. Inoltre non è chiudendo piazze e chiese che si limita il virus ma con uno screening serio che individui i positivi, anzi opprimere e non far stare all’aria aperta abbassa le difese immunitarie e la possibilità di contrarre il virus e altre patologie aumenta. Stay safe, direbbero gli americani. Igiene e distanza, misure di prevenzione, serenità e cerchiamo di vivere senza caccia agli untori, c’erano nel Seicento con Manzoni.