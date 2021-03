Agerola e la lotta contro la terza ondata: 12 guariti, ma 19 nuovi casi di covid

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 12 concittadini guariti e 19 nuovi casi positivi. Lo scrive l’amministrazione comunale di Agerola.

Si tratta degli esiti accertati a seguito dei tamponi predisposti al Drive Through di Agerola, effettuati a precedenti casi positivi e contatti stretti, rientranti in precise catene di contagio e già in isolamento domiciliare come disposto dai protocolli sanitari.