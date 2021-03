Agerola: è arrivata l’ordinanza. Tutte le misure in vigore da oggi

Agerola. Come preannunciato, è arrivata l’ordinanza che pubblichiamo in allegato. Intanto ne riportiamo alcuni estratti.

ORDINANZA N. 31/2021: EMERGENZA COVID-19. MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGEROLA. MISURE RESTRITTIVE ATTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 28 MARZO 2021

– Chiusura del Cimitero in orario pomeridiano, salvo funzioni esequiali.

– Sospensione delle funzioni religiose dalle ore 14.00.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO AUTORIZZATE AI SENSI DEL DPCM 2 MARZO 2021

– Chiusura alle ore 14.00 (compresi esercizi di vendita di generi alimentari, esercizi in modalità self-service, distributori di bevande et similia, servizi alla persona come lavanderie). Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 è consentita la vendita con consegna a domicilio, per i soli esercizi di vendita di generi alimentari, saponi, detersivi e di prima necessità.

– Sospensione del commercio al dettaglio ambulante autorizzato ai sensi del DPCM del 2.3.2021 alle ore 14.00.

– Chiusura per l’intera giornata di domenica per tutte le attività commerciali al dettaglio e al dettaglio ambulante.

– Le restrizioni non si applicano a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. E non si applicano al commercio all’ingrosso, alle imprese edili, alle attività artigianali, economiche e produttive.

ATTIVITA’ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (COME PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)

– Tutti i giorni, fino alle 14.00, è consentito il servizio con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La ristorazione con consegna a domicilio è consentita, tutti i giorni, fino alle ore 22.00.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), è consentito solo l’asporto, tutti i giorni, fino alle ore 14.00.

– Per tutte le attività di servizi di ristorazione non è disposta la chiusura di domenica.

SERVIZI ASSICURATIVI, FISCALI E SIMILI, STUDI DI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO, STUDI LEGALI E TECNICI, ASSISTENZA SINDACALE E CAF

– Chiusura alle ore 19.00. Tale limitazione di orario non vige per studi notarili, studi medici, dentistici ed odontoiatrici, ambulatori veterinari.