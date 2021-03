Agerola, auguri ad Alfredo Acampora per la sua laurea in Ingegneria Meccanica

Agerola. Auguri al 25enne Alfredo Acampora che oggi ha raggiunto un bellissimo traguardo conseguendo la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica discutendo una tesi sugli Impianti con turbina a gas. Per lui un meritato successo ed un bellissimo voto di 110.

La seduta di laurea, stante il periodo emergenziale per il Covid-19, si è svolta a distanza e per Alfredo non è stato possibile festeggiare con amici e parenti la conclusione di un ciclo di studi.

Auguriamo al neodottore Acampora un futuro ricco di successi lavorative all’altezza dei suoi sogni.

(foto di La Voce di Agerola)