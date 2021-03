Agerola. Ancora un lutto, ci lascia Maria Fusco . Maria , classe 1958, era la sorella di Maurizio Fusco, consigliere comunale dell’amministrazione di Luca Mascolo. Maria era voluta bene da tutti, tenuta con affetto amorevole . Un momento difficile per la cittadina della Costiera amalfitana alle prese col Covid, proprio di recente sono usciti servizi sul Tgr Campania e non solo, ma l’amministrazione tutta sta cercando di fare il possibile per uscirsene. Oggi una giornata triste con due dolori con la morte di Maria e don Franco Sparano zio del primo cittadino. Facciamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia tutta con la speranza e l’augurio sincero che si esca presto da questa terribile pandemia.