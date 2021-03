Agerola, 4 nuovi casi di positività al Covid-19

Agerola. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto quanto comunicato ufficialmente dalle autorità sanitarie. In data odierna si registrano altri 4 casi di positività al Covid-19. Tre dei casi attuali, di cui due domiciliati in Comune diverso, sono contatti stretti, appartenenti a nuclei familiari conviventi di soggetti positivi già accertati nei giorni scorsi.

Non ci sono guariti e, quindi, sale a 80 il totale degli attualmente positivi.