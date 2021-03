Agerola, 3 nuovi casi positivi negli ultimi tre giorni

Agerola. Il comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che: “Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registrano 3 nuovi casi positivi negli ultimi tre giorni. Tutti si trovano in isolamento domiciliare.

Ribadiamo che il nostro bollettino fotografa il quadro epidemiologico accertato dalle autorità sanitarie e procediamo, come sempre, a fornire aggiornamenti in linea con i dati che ci vengono comunicati in via ufficiale.

Ancora una volta ribadiamo il rispetto delle misure anticovid-19. Prestare massima attenzione nei contatti familiari e da qualsiasi situazione limite rispetto alle normative vigenti. Limitare gli incontri tra parenti ed amici. Rispettare rigorosamente le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza)”.

Sale, quindi, a 14 il numero degli attualmente positivi.