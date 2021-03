Agerola, 2 nuovi casi di positività al Covid-19

Agerola, il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo note le comunicazioni ufficiali ricevute dalle autorità sanitarie. In data odierna si registrano 2 nuovi casi di positività al Covid-19. In entrambi i casi si tratta di contatti stretti di casi positivi accertati, già in isolamento domiciliare.

Non risultano, invece, cittadini guariti e, quindi, sale a 76 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.