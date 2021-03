Addio Valeria, dal tuo “giardino” di Positano.

Da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in tanti la ricordano perché per lei era un luogo dell’anima, dello spirito. Era quel giardino che tutti vorremmo cercare, il luogo dove si curavano il corpo e la mente. Tanti i suoi post ed i suoi servizi giornalistici dedicati a Positano.

Questo un esempio, sul suo profilo Instagram:

Cosa fare in un giorno a Positano?

Puoi fare un tour con @zialucy e percorrere ad esempio il Sentiero degli Dei, per portarti a casa un pieno di sole, cultura e natura.

Puoi andare da @casaebottegapositano, per regalarti una ceramica o un dipinto non banale, fare un brunch e respirare un po’ di colore locale in un ambiente ricercato.

Puoi andare in spiaggia e dedicarti un pranzetto al @radarestaurantpositano, prendere il sole, ascoltare musica e rilassarti in riva al mare.

Se poi un giorno non dovesse bastare, e posso capire, scegli un posticino per dormire e resta. Passare qualche giorno qui è una terapia per il corpo e lo spirito.