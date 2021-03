Addio a Donato Cufari, ex sindaco di Vietri sul Mare

La città di Vietri sul Mare è in cordoglio per la perdita di Donato Cufari, già sindaco e presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana per circa vent’anni.

Indescrivibile il dolore per quanti hanno conosciuto e apprezzato Donato. Oltre ad ricoprire il ruolo di sindaco e presidente della Comunità Montana, è stato anche un notevole esponente della Democrazia Cristiana nel salernitano.

La redazione di Positanonews esprime il proprio sentimento di cordoglio nei confronti della famiglia Cufari.